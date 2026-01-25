トランプ米国大統領は24日、中国との関係改善を推進するカナダに100％の報復性関税をちらつかせ威嚇した。グリーンランドをめぐる問題で正面衝突の様相まで突き進んだ欧州と「交渉の枠組み」を用意して調整に入ったトランプ政権が、今度はカナダと再び対立する兆しだ。「トランプ発の大西洋同盟亀裂危機」がどうにか落ち着きそうな状況で改めて「北米同盟」が揺らぐ局面だ。トランプ大統領はこの日、交流サイト（SNS）への投稿を通