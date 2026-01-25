◇第45回大阪国際女子マラソン(25日、ヤンマースタジアム長居発着)雪もちらつく極寒のレースとなっている大阪国際女子マラソン。これまで先頭集団につけていた松田瑞生選手が、16キロを通過したあたりから徐々に離脱しました。同大会で3度の優勝経験を持つなど注目された松田選手。この日もしっかりと先頭集団で歩みを進めます。しかし徐々に苦しそうな様子を見せ、先頭集団から離脱していきました。現在の先頭集団には日本勢から