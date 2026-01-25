甲子園歴史館は２５日、入館者数が２００万人に到達した。２００万人目になったのは大阪市から来訪した田浦淳一さん（６２）と大翔くん（１３）の親子。記念として証明書や記念品が贈呈された。父・淳一さんは「本当にたまたまで、ビックリしています」と驚いた表情。同歴史館の上戸健司館長は「引き続き野球振興に努めていきたい」と話した。