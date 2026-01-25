「大阪国際女子マラソン」（２５日、ヤンマースタジアム長居発着）スタートし、中継では８キロ過ぎに千葉真子さんがバイクリポート。極寒のレースとなった中、先頭集団の様子を伝えた。雪もちらつく中、黒のヘルメット、ピンクのダウンジャケットを着込み、バイクの後部座席でメモを手にしていた千葉さん。「きょうは風が冷たくて私も手袋を二重にしているくらいなんですよね。本当に曇ると寒いです」と気象状況をまず伝えた