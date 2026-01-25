雪のため東海道新幹線は名古屋と京都の間で速度を落として運転していて遅れが発生しています。 【写真を見る】最長寒波の大雪で名古屋～京都間を減速東海道新幹線に遅れ （新大阪から名古屋に来た乗客）「途中真っ白の世界だった。徐行してたけど思ったより速く走ってくれてよかった」 （名古屋から東京へ行く乗客）「多めにご飯を買って乗る。遅れたらいやなので」 最新の運行状況に注意してください。