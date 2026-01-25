お笑いコンビ・ハイヒールのモモコが24日に自身のアメブロを更新し、東京でのプライベートな様子を明かした。22日のブログで、モモコは「東京へ宝塚歌劇雪組を観に行きました」と報告。「知ってる子が出てるだけで嬉しい」「むちゃんこ背中綺麗」と興奮気味に感想をつづった。この日は「元宝塚で、ずーっと昔から仲良し」だという女優の野々花ひまりと一緒に観劇したそうで「一緒に観て楽しさ倍増」とコメントした。続けて、24日の