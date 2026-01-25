秋篠宮妃紀子さま、小室佳代さん、藤島ジュリー景子氏、鈴木保奈美、小泉今日子、斉藤由貴、RIKACO……。今年還暦を迎える彼女たちが、生まれながらに背負わされた俗説、それは「丙午（ひのえうま）」――。【写真】「似てるけどレベルが違う」母・斉藤由貴と比較された女優の娘豪華メンバーが揃う“丙午生まれ”このたびエッセイストの酒井順子さんが、そんな丙午伝説の正体を丹念に追った書『ひのえうまに生まれて 300年の呪