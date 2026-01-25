◇スピードスケートワールドカップ最終戦(現地時間24日、ドイツ・インツェル）2月に開幕するミラノ・コルティナ五輪を前に、最後のレースとなったW杯最終第5戦。女子1000mと1500mでそれぞれ2位となった郄木美帆選手が心境を明かしました。ミラノ・コルティナ五輪への出場が決まっている郄木選手。W杯最終第5戦、初日の1500mは1分53秒59をマークし2位に入ります。さらに2日目の1000mに出場すると、1分13秒43で2位に。