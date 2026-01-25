他人を前にしたとたんにぎこちなくなる彼氏の姿を見て、「どうしちゃったの？」といぶかしく思った経験のある女性は少なくないようです。いわゆる「人見知り」の男性は、いったいどのようなシーンで彼女に残念な思いをさせてしまっているのでしょうか。そこで今回は、『オトメスゴレン』女性読者に聞いたアンケートを参考に、「彼氏に『人見知りを直して！』と言いたくなる瞬間」をご紹介します。【１】女性が現れたら伏し目がちに