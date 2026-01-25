◆Ｕ―２３アジア杯▽決勝日本４―０中国（２５日・サウジアラビア）初優勝を目指したＵ―２３中国代表は、Ｕ―２３日本代表に０―４で敗れ、準優勝に終わった。オーストラリア、イラク、タイとの１次リーグを１勝２分けの２位で決勝トーナメントに進出すると、準々決勝ではウズベキスタンに０―０で突入したＰＫ戦を４―２で制し、準決勝ではベトナムに３―０で快勝。ＧＫのリー・ハオを中心に５戦連続無失点の堅守を武器