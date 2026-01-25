春先になると気になり始める、花粉や大気汚染による肌のゆらぎ。敏感肌ブランドOSAJIから、そんな季節の悩みに寄り添う「ディフェンスシリーズセット2026」が数量限定で登場します。保湿と保護を同時に叶えるアイテムに加え、肌環境を整える美容液もセットに。毎日のケアに取り入れることで、心地よく春を迎えるための新しいスキンケア習慣を提案します♡ 花粉シーズンを快適にする限定セット 2026年1月28日