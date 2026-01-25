◇天皇杯・皇后杯 2026年 全日本卓球選手権大会 6日目(25日、東京体育館)男子シングルス準決勝が25日に行われ、張本智和選手は松島輝空選手に3-4で惜敗。試合後は女子シングルスで決勝に勝ち上がった妹へエールを送りました。松島選手とは2年連続準決勝で対戦。第1ゲームは6-0とリードしますが、そこから逆転でゲームを奪われます。その後、一進一退の展開でフルゲームまでもつれましたが、リベンジとはなりませんでした。一方、先