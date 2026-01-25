将棋の藤井聡太王将（23）＝名人を含む6冠＝に永瀬拓矢九段（33）が挑戦する第75期王将戦7番勝負（特別協力・スポーツニッポン新聞社、毎日新聞社）の第2局2日目が25日、京都市の「伏見稲荷大社」で指され、両対局者が昼食休憩に入っている。ここまでの進行を立会人の福崎文吾九段（66）、大盤解説会に出演する井田明宏五段（29）が解説した。永瀬が端攻めの体勢を整える中、藤井が指した63手目は▲9七王。福崎は「永瀬さんの