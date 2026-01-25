ロッテは２５日、石垣雅海内野手が登録名を「石垣勝海」に変更すると発表した。「登録名の漢字を『石垣雅海』から『石垣勝海』に変更します。勝海という名前には、“海（マリーンズ）が勝つ”という願い、そして相手に勝ち、勝利に貢献するという決意を込めています。これからも全力で戦います。引き続き応援よろしくお願いします」とコメントした。石垣勝は２４年現役ドラフトで中日から移籍。昨季は２０試合に出場し打率・