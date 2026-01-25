歌手和田アキ子（75）が25日、TBS系「アッコにおまかせ！」（日曜午前11時45分）に生出演。上野動物園の双子パンダの観覧最終日で、日本のパンダについて私見を述べた。番組では上野動物園からの生中継と、スタジオで上野動物園の双子パンダ、シャオシャオ（4歳オス）とレイレイ（4歳メス）について特集を組んだ。この日が観覧最終日で、2日後の27日には中国に返還される。サバンナ高橋茂雄が「パンダが日本におらんようになる、っ