1月25日未明、静岡県浜松市で住宅3棟を焼く火事がありました。けがをした人はいませんでした。 25日午前1時20分頃、浜松市中央区三島町で、付近の住民から「近所の家が燃えている」と119番通報がありました。 火は木造2階建て住宅1棟を全焼したほか、近隣の住宅2棟にも延焼し、約3時間半後に消し止められました。 この火事でけがをした人はいませんでした。 警察と消防によりますと、火元の家には高齢女性が1人で暮らしていて