2024年でツアーから撤退した上田桃子や今年プロテストに合格した藤本愛菜、千田萌花が在籍している「チーム辻村」を率いるプロコーチの辻村明志氏。傾斜が激しいオーガスタで正確なショットを打つ名手たちを見て、改めて、ドッシリ構えるためには足裏でしっかりと地面をつかまなければならないと感じたという。【連続写真】練習場マットで左足下がりを作って打つ上田桃子のスイング2024年に人生で初めてマスターズを生で観戦する