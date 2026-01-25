Äë¿Í¥Õ¥¡¡¼¥Þ¤Ï1·î19Æü¡¢¤¤¤Ó¤­¤ä¿çÌ²»þ¤ÎÌµ¸ÆµÛ¤ËÂÐ¤¹¤ëËÜ¿ÍµÚ¤Ó²ÈÂ²¡¢ÆÃ¤ËÇÛ¶ö¼Ô¤Î°Õ¼±¤È¸þ¤­¹ç¤¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´ºº¤·¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Ä´ºº¤Ï2025Ç¯11·î14Æü¡Á11·î18Æü¡¢²ÈÂ²¤Ë¤¤¤Ó¤­¤ò»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿ÃË½÷(Á´¹ñ47ÅÔÆ»ÉÜ¸©³Æ50Ì¾)¤È¡¢ÇÛ¶ö¼Ô¤Î¤¤¤Ó¤­¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÃË½÷(Æ±¾ò·ï)¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¡û¿çÌ²»þ¤ÎÌµ¸ÆµÛ¤Þ¤Ç¤¢¤ë¿Í¤¬3³ä°Ê¾å¤¤¤Ó¤­¤ò¤«¤¯¿Í¤ÏÆüÃæ¤ÎÌ²µ¤¤äµ¯¾²»þ¤ÎÈè¤ì¡¢Æ¬ÄË¤È¤¤¤Ã¤¿¾É¾õ¤òÁÊ¤¨¤ë¿Í¤¬Â¿¤¯¡¢¿ç