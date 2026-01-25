¥»¥ì¥¯¥È¥é¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï1·î21Æü¡¢¡Ö¼«Æ°¼Ö¤ÎÇ¤°ÕÊÝ¸±²ÃÆþ¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¼±Ä´ºº¡×¤Î·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Ä´ºº¤Ï2026Ç¯1·î8Æü¡¢20ºÐ°Ê¾å70ºÐ°Ê²¼¤ÎÃË½÷3,000Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¡û¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÎÌó3%¤¬Ç¤°ÕÊÝ¸±¤ËÌ¤²ÃÆþ±¿Å¾ÉÑÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö·î¤Ë1²ó°Ê¾å±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ï1,864Ì¾¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÎÆâ¡¢¡ÖÇ¤°ÕÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×²óÅú¼Ô¤Ï71Ì¾(3%)¤À¤Ã¤¿¡£¼«