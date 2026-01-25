YOMIKO ÅÔ»ÔÀ¸³è¸¦µæ½ê¤Ï1·î21Æü¡¢½»Ì±¤Ë¤è¤ë¡Ö°¦Ãå¡×¤ä¡Ö¸Ø¤ê¡×¤Ê¤É¤Î³¹¤Ø¤ÎÉ¾²Á¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¡Ö¥·¥Ó¥Ã¥¯¥×¥é¥¤¥ÉÄ´ºº¡×¤Î·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Ä´ºº¤Ï2025Ç¯11·î¡¢Á´¹ñ¤Î¿Í¸ý10Ëü¿Í°Ê¾å¤Î278¼«¼£ÂÎ(ÅìµþÅÔ¶èÉô¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤Î¶è¤òÂÐ¾Ý)¤Ëµï½»¤¹¤ë20¡Á64ºÐ¤ÎÃË½÷49,778Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¥·¥Ó¥Ã¥¯¥×¥é¥¤¥É ¥é¥ó¥­¥ó¥°¥·¥Ó¥Ã¥¯¥×¥é¥¤¥É¤È¤Ï¡¢¤½¤ÎÅÔ»Ô¤ËÂÐ¤¹¤ë¸Ø¤ê¤ä°¦Ãå¤Î¤³¤È¤Ç¡¢ÅÔ»Ô¤ò¤è¤êÎÉ¤¤¾ì½ê¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¼«Ê¬¼«¿È