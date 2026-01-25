健康志向の高まりから、高たんぱく・低脂質な“筋肉メシ”が人気となっていますが、献立を考えるのが大変なんですよね。そんな方におすすめしたいのが、JA全農米穀部の公式アカウント「【JA全農】NO RICE NO LIFE」(@noricenolife17)が公開している「1日分(3食)の筋肉メシ」シリーズです!高たんぱく・低脂質な「筋肉メシ」をご紹介!ぜひお試しあれ!💪🏋️毎週金曜日に1日分(3食)を紹介していきますので、お楽