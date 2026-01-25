1月24日（現地時間23日、日付は以下同）。サクラメント・キングスは、敵地ロケット・アリーナで行われたクリーブランド・キャバリアーズ戦を118－123で落とし、4連勝から4連敗を喫した。 同点9度、リードチェンジ18度を数えたこの試合。キングスではデニス・シュルーダーが21得点4リバウンド4アシスト、デマー・デローザンが20得点4リバウンド3アシスト、マリӦ