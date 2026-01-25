Á´¹ë¥ªー¥×¥óÂç²ñ´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î18Æü～2026Ç¯1·î31Æü³«ºÅÃÏ¡§¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢ ¥á¥ë¥Ü¥ë¥ó¥³ー¥È¡§¥Ïー¥É¡Ê²°³°¡Ë·ë²Ì¡§[¥æ¥ê¥¢ ¥×¥Æ¥£¥ó¥Ä¥§¥ï] 0 - 2 [¥¤¥Ð ¥¸¥ç¥Ó¥¯] »î¹ç¤Î¾ÜºÙ¥Çー¥¿¤Ï¤³¤Á¤é¢ä Á´¹ë¥ªー¥×¥óÂè8Æü¤¬¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢ ¥á¥ë¥Ü¥ë¥ó¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹4²óÀï¤Ç¡¢¥æ¥ê¥¢ ¥×¥Æ¥£¥ó¥Ä¥§¥ï¤ÈÂè29¥·ー¥É¤Î¥¤¥Ð ¥¸¥ç¥Ó¥¯¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£Âè1¥»¥Ã¥È¤Ï¥¤¥Ð ¥¸