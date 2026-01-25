全豪オープン大会期間：2026年1月22日～2026年1月30日開催地：オーストラリア メルボルンコート：ハード（屋外）結果：[アンドレ ゴランソン / エリン ルーリフ] 0 - 2 [マヌエル ギナール / クリスティナ ムラデノビッチ] 試合の詳細データはこちら≫ 全豪オープン第8日がオーストラリア メルボルンで行われ、混合ダブルス1回戦で、アンドレ ゴランソン / エリ