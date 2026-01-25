今季ここまでリーグ戦で８ゴールを挙げている男が、アシストでも魅せた。現地１月24日に開催されたベルギーリーグ第22節で、日本人８選手を擁する２位のシント＝トロイデンは、13位のラ・ルビエールと敵地で対戦。２−１で逆転勝利を飾った。 59分に先制点を献上するも、63分にFKから谷口彰悟のヘッド弾で同点に追いつく。その後は一進一退の攻防が続くなか、終了間際に試合をひっくり返す。89分、鋭く抜け出したカウ