放送日時1月25日（日）11:45〜12:45 ゲスト先生藤本美貴 先生 放送内容今回は、「最高にうまい！みんなの食べ方！」世の中の皆さんが実践している自己流の「うまい食べ方」をご紹介！スクールメンバーの理想のTKGとは！？知念の自炊シリーズ第2弾！今回はあの有名チェーン店に弟子入り！？