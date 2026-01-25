²Î¼ê±Æ»³¥Ò¥í¥Î¥Ö¡Ê64¡Ë¤¬25Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥²¥ó¥­¥À¥Þ¥Ä¥ê¡×¤Î¡Ö¸µµ¤½Ð¤¹¥¿¡¼¥¸¡Ü¿·¥²¡¼¥àÄ¶È¯É½¥¹¥Æ¡¼¥¸¡×¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¥Ë¥å¡¼¥²¡¼¥à¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖAGE1000¡Ê¥¨¥¤¥¸¡¦¥»¥ó¡Ë¡×¤Ç¡¢ºî¼Ô¤ÎÄ»»³ÌÀ»á¤¬½ñ¤­²¼¤í¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò½é¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£3D¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥²¡¼¥à¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ëSuperking¡ªZERO¡×¤Î¿·¼çÂê²Î¡ÖZERO¡×¤òºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¢²Î¤¦±Æ»³¤Ï¡ÖSuperking¡ª¥·¥ê¡¼¥º¤Î¼çÂê²Î¤Ï18Ç¯¤Ö¤ê¡£18Ç¯¤Ã¤Æ