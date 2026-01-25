楽天のドラフト1位・藤原聡大投手（22＝花園大）が25日、仙台市内の球団施設で行われた新人合同自主トレでブルペン入りした。捕手の育成5位・島原大河（四国・愛媛）を座らせて15球。「自分の中では球の強さ。投げるボールよりも体の使い方。今試行錯誤している部分を大事に投げました」と振り返った。カーブ、スライダー、スプリットを交えて7割ほどの強度で投球。球を受けた島原は「球が強かった。スライダーはストレート