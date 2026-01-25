フリーアナウンサーの森香澄（30）が25日、TBS「サンデー・ジャポン」（日曜前9・54）に生出演。解散総選挙で与野党各党が消費税減税を公約に掲げていることに言及した。「スーパーに行くたびに、こんな高かったっけ？って思うこともやっぱ多い。下がるっていうのは、表面上凄くありがたい気がする」とコメント。一方で「そのしわ寄せが、例えば所得税だったりとかにくると、結局どっちが良かったのかなってなると思う」とも