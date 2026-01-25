¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè23Àá¡¢¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹¤È¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Î»î¹ç¤Ï3-2¤È¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹¤¬À©¤·¤¿¡£»ÃÄê4°Ì¤Î¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ï¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤¬ÄÉ¤¤¾å¤²¤ë¤Ê¤«¡¢ÄË¤¤¹õÀ±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£²ù¤ä¤Þ¤ì¤ë¤Î¤Ï2¼ºÅÀÌÜ¤Î¥·¡¼¥ó¤À¡£DF¥¸¥ç¡¼¡¦¥´¥á¥¹¤¬Éé½ý¤·¡¢MF±óÆ£¹Ò¤¬¸òÂå¤Î½àÈ÷¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï¥Ü¡¼¥ë¤ò½³¤ê½Ð¤µ¤º¤Ë¥×¥ì¥¤¤òÂ³¤±¤¿¡£¤½¤·¤Æ33Ê¬¡¢¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ò¥á¥Í¥¹¤¬¥¢¥ê¥½¥ó¡¦¥Ù¥Ã¥«¡¼¤Î¸Ô´Ö¤òÈ´¤¯¥·¥å¡¼¥È¤ÇÄÉ²ÃÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£¸µ