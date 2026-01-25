¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Û¥Æ¥ë¤Ï¡¢¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤°¤Ã¤¹¤ê¥Ï¡¼¥Ö¥Æ¥£¡¼¡×¤ò2025Ç¯12·î24Æü¤«¤éÁ´¹ñ¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç½ç¼¡Äó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£¹ÈÃã¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¡ÖTEARTH¡×´Æ½¤¤Ë¤è¤ë¶¦Æ±³«È¯¤Ç¡¢¥Ï¡¼¥Ö¥Æ¥£¡¼¤Ï¥«¥â¥ß¡¼¥ë¤ä¥é¥Ù¥ó¥À¡¼¡¢¥ì¥â¥ó¥Ð¡¼¥à¡¢¥ê¥ó¥Ç¥ó¤òÃæ¿´¤Ë¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¡¢½¢¿²Á°¤Ë°û¤à¤³¤È¤òÁÛÄê¤·¤Æ¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤ò´Þ¤Þ¤Ê¤¤¡£ÆüÃæ¤Î³èÆ°¸å¤ËµÒ¼¼¤ä¥é¥¦¥ó¥¸¤Ç²¹¤«¤¤°û¤ßÊª¤ò¼è¤ê¤¿¤¤½ÉÇñµÒ¸þ¤±¤ÎÁªÂò»è¤È¤·¤Æ°ÌÃÖÉÕ¤±¤ë¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Û¥Æ¥ë¤ÏµÒ¼¼Àß·×¤äÁª¤Ù¤ëËí