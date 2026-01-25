TBS¤Î°Â½»¿Â°ìÏº¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê52¡Ë¤¬25Æü¡¢Æ±¶É¥é¥¸¥ª¡Ö°Â½»¿Â°ìÏº¤ÎÆüÍËÅ·¹ñ¡×¡ÊÆüÍËÁ°10¡¦00¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£¥ì¥ó¥¿¥«¡¼¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÏÃ¡×¡£»ëÄ°¼Ô¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤È¤¦¤È¤¦»ä¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Èô¹Ôµ¡¤Ç(»æ¤Î)»¨»ï¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¤­¤Ê¤«¤Ê¤«¸«¤Å¤é¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¸«¤¿¤¤¾ì½ê¤Î¾å¤«¤é¥¹¥ï¥¤¥×¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£50¤Î¤ª¤Ã¤µ¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã