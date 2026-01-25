YouTube¤Î¿Íµ¤²»³Ú¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖTHE FIRST TAKE¡×¤Ë¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥×¥é¥Í¥Ã¥È¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£·Ý¿Í¥³¥ó¥Ó¤È¤·¤Æ¤Ï½é½Ð±é¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Îµ¯ÍÑ¤Ï¡¢Âç¤­¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¤½¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òµ¯ÅÀ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Æ¥¤¥¯¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¡Ö°ìÈ¯Ï¿¤ê¡×¿ÀÏÃ¤Î¸½ºßÃÏ¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£¡Ê¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼ÉðÆ£¹°¼ù¡Ë¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¥³¥ó¥Ó¤Ç¤Ï½é¡ÖËÜµ¤¤Î²ÎÈÖÁÈ¡×¤Ë¥Á¥ç¥³¥×¥é¤¬½Ð±é¥Þ¥¤¥¯¤À¤±¤¬Î©¤Ä¿¿¤ÃÇò¤ÊÉô²°¤Ë¿§¡¹¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È