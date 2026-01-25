ファミリーマートは1月23日、オリジナルアパレルブランド「コンビニエンスウェア」の新商品を全国のファミリーマートで発売する。また、2月3日から、一部商品を半額で提供する「クリアランスセール」を開催する。「ジップアップジャケット」(3,990円)、「ジョガーパンツ」(2,990円)○「ジップアップジャケット」「ジョガーパンツ」に春の新色コンビニエンスウェアは、ファッションデザイナーの落合宏理氏との共同開発のもと、「い