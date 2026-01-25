元テレビ東京アナウンサーの森香澄が２５日、ＴＢＳ系「サンデー・ジャポン」に出演。自身の冠番組についてネット上で「叩かれた」経験を明かした。この日は２７日に公示を控えた衆院選について特集。専門家によるＹｏｕＴｕｂｅの政党別関連動画の再生数とポジネガ分析として、高市早苗首相と自民党に関するものについてはポジティブな内容が大半を占めているのに対して、立憲民主党や新党・中道改革連合についてはネガティブ