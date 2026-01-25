2026年4月より、三谷幸喜作・演出、荻野清子・音楽によるオリジナルミュージカル第2弾『新宿発8時15分』が公開される。【写真】『新宿発8時15分』総勢15名の出演者たちキャストは、天海祐希、香取慎吾、尾上松也、ウエンツ瑛士、浅野和之、シルビア・グラブ、新納慎也、今井朋彦、藤本隆宏、小林隆、秋元才加、小澤雄太、中島亜梨沙、大野泰広、峯村リエの総勢15名。舞台、ドラマ、映画などの三谷作品に参加経験がある顔ぶれが揃っ