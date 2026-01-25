気象庁によりますと、日本付近は強い冬型の気圧配置が続いています。 【画像をみる】雪はいつ、どこで降る？大阪・京都・神戸・滋賀・奈良・和歌山の雪雨シミュレーション ２１日からの大雪により、東北地方から山陰では積雪の深さが平年の２倍以上となっている所があります。日本海から北陸地方にのびている気圧の谷と北海道の西の低気圧の影響で、警報級の大雪となっている所があり、特に北陸地方を中心に降雪が強まって