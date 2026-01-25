Ê¡²¬Æî½ð¤Ï25Æü¡¢Ê¡²¬»ÔÆî¶èÇð¸¶6ÃúÌÜÉÕ¶á¤Î¸ø±à¤Ç24Æü¸á¸å11»þÈ¾¤´¤í¡¢ÃË¤¬½÷À­¤Ë¡Ö¸«¤Æ¡×¤Ê¤É¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ²¼È¾¿È¤ò¸«¤»¤ë»ö°Æ¤¬È¯À¸¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ËÉÈÈ¥á¡¼¥ë¤Ç·Ù²ü¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£ÃË¤ÏÇ¯ÎðÉÔ¾Ü¡¢¹õ¿§Ë¹»Ò¡¢Çò¿§¥Þ¥¹¥¯¡¢¹õ¿§¥Ñ¡¼¥«¡¢¹õ¿§Ä¹¥º¥Ü¥óÃåÍÑ¡£