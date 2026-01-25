現地１月24日に開催されたブンデスリーガ第19節で、伊藤洋輝を擁する首位のバイエルン・ミュンヘンが、15位のアウグスブルクとホームで対戦。１−２で逆転負けし、リーグ戦初黒星を喫した。残留を争う下位に金星を献上し、悔しい結果となったものの、伊藤はリーグ戦３試合連続の先発起用に応えた。長期離脱から復帰した26歳の日本代表DFは23分、マイケル・オリーセが蹴ったCKに打点の高いヘッドで合わせ、見事に今季初ゴール