バイクを酒気帯び運転したとして国家公務員の男が逮捕されました。【映像】現場の様子国家公務員の手代木雅之容疑者（56）はきのう午後11時20分ごろ、横浜市戸塚区平戸の住宅街をバイクで走行中、歩行者を追い越そうとした際に接触する事故を起こしました。歩行者の通報を受け駆け付けた警察官が手代木容疑者の様子を不審に思い調べたところ呼気から基準値を超えるアルコールが検出されたため現行犯逮捕しました。警察によ