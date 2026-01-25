茨城県行方市の県道で男性が路上で倒れているのが見つかり、その後、死亡が確認されました。警察はひき逃げ事件として捜査しています。【映像】現場の様子きのう午後9時45分ごろ行方市山田の県道183号線で「音がして外に出ると人が倒れている」と119番通報がありました。倒れていたのは近くに住む辺田一則さん（63）で病院に搬送後、死亡が確認されました。警察によりますと近隣住民が衝突音とみられる大きい音を聞いていて