最終観覧日を迎えた東京・上野動物園の双子のジャイアントパンダ、雌レイレイ＝25日午前、東京都台東区中国に返還される上野動物園（東京都台東区）の双子のジャイアントパンダ、雄シャオシャオと雌レイレイ＝いずれも4歳＝が25日、最終観覧日を迎えた。2頭は27日に日本を出発し、28日中に中国の施設に到着する予定。返還により1972年の初来日以降、初めて日本からパンダがいなくなる。パンダの観覧には事前予約が必要で、都に