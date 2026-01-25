NHK¡ÖÆüÍËÆ¤ÏÀ¡×¡ÊÆüÍËÁ°9¡¦00¡Ë¤¬25Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢27Æü¤Ë¸ø¼¨¤µ¤ì¤ë½°±¡Áª¡Ê2·î8ÆüÅê³«É¼¡Ë¤ò¹µ¤¨¤¿10ÅÞ¤ÎÀ¯ÅÞ¤ÎÀ¯ºöÀÕÇ¤¼Ô¤¬½Ð±é¤·¤¿¡£½Ð±é¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ¡¦¾®ÎÓÂëÇ·À¯Ä´²ñÄ¹¡¢ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¡¦ËÜ¾±ÃÎ»Ë¶¦Æ±À¯Ì³²ñÄ¹¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡¦ºØÆ£¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹À¯Ä´²ñÄ¹¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡¦ÉÍ¸ýÀ¿À¯Ä´²ñÄ¹¡¢»²À¯ÅÞ¡¦°ÂÆ£ÍµÀ¯Ä´²ñÄ¹¡¢¶¦»ºÅÞ¡¦»³ÅºÂóÀ¯ºö°Ñ°÷Ä¹¡¢¤ì¤¤¤ï¿·ÁªÁÈ¡¦¶ûÞ¼ËüÎ¤¶¦Æ±ÂåÉ½¡¢ÆüËÜÊÝ¼éÅÞ¡¦ÅçÅÄÍÎ°ìÀ¯Ä´²ñÄ¹¡¢¼ÒÌ±ÅÞ¡¦¥é¥µ¡¼