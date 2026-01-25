¡þÅ·¹ÄÇÕ¡¦¹Ä¹¡ÇÕ 2026Ç¯ Á´ÆüËÜÂîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñ 6ÆüÌÜ(25Æü¡¢ÅìµþÂÎ°é´Û)Á´ÆüËÜÂîµåÁª¼ê¸¢¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥¹·è¾¡¤Î¥«¡¼¥É¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃË»Ò¤ÏÁ°Ç¯¤ÈÆ±¥«¡¼¥É¤È¤Ê¤Ã¤¿½à·è¾¡¡£Á°²ó²¦¼Ô¤Î¾¾Åçµ±¶õÁª¼ê¤È2²óÍ¥¾¡¤ÎÄ¥ËÜÃÒÏÂÁª¼ê¤Î°ìÀï¤Ï¡¢¥Õ¥ë¥²¡¼¥à¤Ë¤â¤Ä¤ì¤ë»àÆ®¤Ç¤·¤¿¡£¾¾ÅçÁª¼ê¤¬Âè1¥²¡¼¥à¤ò0¡Ý6¤«¤éÂçµÕÅ¾¤ÇÃ¥¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ä¥ËÜÁª¼ê¤â2¥²¡¼¥àÏ¢¼è¤ÇµÕÅ¾¡£¤½¤Î¸å¤Ï°ì¿Ê°ìÂà¤ÎÅ¸³«¤ÇºÇ½ªÂè7¥²¡¼¥à¤Þ¤Ç¤â¤Ä¤ì¤ë¤È¡¢ºÇ¸å¤Ï¾¾ÅçÁª¼ê¤¬¾¡Íø¤ò