【大雪情報】30日（金）ごろ再び雪？ 2月1日ごろは「南岸低気圧」通過か 気象庁によると、関東甲信地方の上空には強い寒気が流れ込んでおり、長野県では積雪が140センチを超えている所があります。この雪は関東北部でも強まる見込みです。さらに、週後半から2月1日日曜日にかけても、関東甲信で雪の可能性があります。雪シミュレーションでは東京、神奈川、千葉などでも雪が予想されています。30日までの雪シミュレー