JFA¤Ï25Æü¡¢¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó(¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜ½÷»ÒÂåÉ½)¤¬¥¢¥á¥ê¥«½÷»ÒÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£4·î11Æü(ÅÚ)¡¢14Æü(²Ð)¡¢17Æü(¶â)¤Î3ÆüÄø¤Ç¡¢¤¤¤º¤ì¤â¥¢¥á¥ê¥«¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£À¤³¦¥é¥ó¥­¥ó¥°8°Ì¤ÎÆüËÜ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ï2°Ì(2025Ç¯12·î11Æü¹¹¿·)¡£²áµî¤ÎÂÐÀïÀ®ÀÓ¤Ï2¾¡8Ê¬31ÇÔ¤ÈÂç¤­¤¯Éé¤±±Û¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢Ä¾¶á2025Ç¯2·î26Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥·¡¼¥Ó¥ê¡¼¥Ö¥¹¥«¥Ã¥×¤Ç¤Ï2-1¤Î¾¡Íø¤òµó¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤òÎ¨¤¤¤ë¥Ë¥ë¥¹¡¦