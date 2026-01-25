24日夜から25日未明にかけ、北海道では札幌市と稚内市で火事が相次ぎ、あわせて2人が死亡しました。火事があったのは、札幌市白石区本通5丁目南の6階建てアパートです。24日午後10時半ごろ、近隣住民から「4階から火が出ている。爆発音がした」と消防に通報がありました。この火事で、70代の女性が心肺停止の状態で発見され、病院で死亡が確認されました。他にも70代女性2人が、のどのやけどなどで病院に運ばれています。一方、稚