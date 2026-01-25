J3»²Æþ¤Î¥ì¥¤¥é¥Ã¥¯¼¢²ìFC¤Ï25Æü¡¢±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤«¤é¤Î°éÀ®·¿´ü¸ÂÉÕ¤­°ÜÀÒ´ü´Ö¤¬ËþÎ»¤·¤Æ¤¤¤¿FWÌÚ¸¶Îå(22)¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢´°Á´°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢2026ÆÃÊÌ¥·¡¼¥º¥ó¤ÏIKOMA FC ÆàÎÉ(´ØÀ¾1Éô)¤Ø´ü¸ÂÉÕ¤­°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤âÊ»¤»¤ÆÊó¹ð¡£°ÜÀÒ´ü´Ö¤Ï2026Ç¯6·î30Æü¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤ë¡£ÌÚ¸¶¤ÏµþÅÔµÌ¹â¤«¤é2022Ç¯¤Ë±ºÏÂ¤Ø²ÃÆþ¤·¡¢2023Ç¯¤È2024Ç¯¤ÏACÄ¹Ìî¥Ñ¥ë¥»¥¤¥í¤Ø¡¢2025Ç¯¤Ï¼¢²ì¤Ø°éÀ®·¿´ü¸ÂÉÕ¤­°ÜÀÒ¡£2025Ç¯11·î¤Ë¼¢²ì¤Ø¤Î°éÀ®·¿