【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ＝LOVE（イコールラブ）が、1月24日にKアリーナ横浜で開催されたローソンの創業50周年を記念した『LAWSON 50th Anniversary presents ＝LOVE・≠ME・≒JOY Special LIVE』に出演し、6月20日、6月21日の2日間、東京都・MUFGスタジアム（国立競技場）で＝LOVE STADIUM LIVEが開催することをサプライズ発表した。MUFGスタジアム（国立競技場）でのライブは＝LOVEにとって