ÇÐÍ¥¤Ç¥â¥Ç¥ë¤ÎµÜËÜçýÍ³¡Ê30¡Ë¤¬25Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«¤«¤ì¤¿µÜËÜçýÍ³1st¼Ì¿¿½¸¡Ø¤Û¤ó¤È¤Ï¤Í¡¢¡Ù¼èºà²ñ¤Ë½ÐÀÊ¡£Î©¤ÆÂ³¤±¤Î»£±Æ¤ÇÂÎ½Å¤ËÁý¸º¤¬½Ð¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿½¸¥«¥Ã¥È¡Û¤ª¿¬Æ©¤±¤Æ¤ë¡Ä¡©µÜËÜçýÍ³¤¬Áª¤ó¤À¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¥«¥Ã¥È2017Ç¯¤ËCanCamÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤ê¡¢¸½ºß¤ÏÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤¹¤ëµÜËÜ¡£25Ç¯¤Ë30ºÐ¤ò·Þ¤¨¡¢ºÇ½é¤ÇºÇ¸å¤Î¥á¥â¥ê¥¢¥ë¼Ì¿¿½¸¤¬¾®³Ø´Û¤«¤éÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡£Ä¹Ìî¸©¤ÎËÌ¥¢¥ë¥×¥¹¤ÎÏ¼¤Ç»£±Æ¤·¤¿¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥Ã¥¯¤ÊÊ·°Ï